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НовостиОбщество12 декабря 2022 7:23

Два человека пострадали в ДТП между ВАЗ-2121 и полуприцепом в Коми

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

В Княжпоготском районе Коми 11 декабря проихошла серьезная авария на трассе. По предоставленным данным, водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком Scania. В результате происшествия пострадали два человека.

ДТП зарегистрировано в 17:10, когда водитель автомобиля ВАЗ-2121 ехал со стороны базы отдыха «Белое озеро». Во время пересечения дороги Сыктывкар Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар он не уступил грузовику и столкнулся с ним.

В результате аварии пострадали 36-летний и 49-летний пассажиры легкового авто, которые получили множественные травмы.

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