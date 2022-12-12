Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 декабря 2022 7:51

Житель Коми украл золотую цепочку у своей возлюбленной

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Вуктыле местного жителя признали виновным в тайном хищении чужого имущества. Мужчина выкрал золотую цепочку своей сожительницы.

Установлено, что преступление произошло в мае 2022 года, фигурант уголовного дела украл украшение и сдал его в ломбард, выручив 5 800 руб. На время следствия мужчина находился в изоляторе.

Свою вину подсудимый признал полностью, а его сожительница говорила, что ущерб не является серьезным. Суд назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Троицка-Печорска просят пожалеть забредшего медведя-шатуна (подробнее)