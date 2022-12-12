Житель Коми украл золотую цепочку у своей возлюбленной

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В Вуктыле местного жителя признали виновным в тайном хищении чужого имущества. Мужчина выкрал золотую цепочку своей сожительницы.

Установлено, что преступление произошло в мае 2022 года, фигурант уголовного дела украл украшение и сдал его в ломбард, выручив 5 800 руб. На время следствия мужчина находился в изоляторе.

Свою вину подсудимый признал полностью, а его сожительница говорила, что ущерб не является серьезным. Суд назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

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