«Дым виден издалека»: очевидцы сообщили о жутком пожаре в Коми

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Жители Ухты сообщили о серьезном пожаре на проспекте Ленина 12 декабря. Пока что точная информация неизвестна, но сообщается, что горит один из торговых павильонов. Очевидцы уточнили, что речь идет об овощном ларьке.

– Горит овощной. Дым виден издалек. И, как обычно, пожарным не проехать, – сообщают свидетели.

В настоящий момент также известно, что очаг возгорания был в кровле. Пострадавших и погибших нет.

В МЧС Коми прокомментировали, что возгорание началось сегодня утром, около 10:00. В тушении пожара приняли участие 12 пожарных и 4 единицы техники. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.

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