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За неделю в Коми завели девять уголовных дел на пьяных водителей. Об этом сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, за неделю в Коми поймали 56 водителей, которые либо сели пьяными за руль, либо отказались проходить медосвидетельствование. Девять из них нарушили закон повторно. На этих водителей завели уголовные дела. В ГИБДД уточнили, что 28 пьяных водителей поймали на выходных. Больше всего нетрезвых автолюбителей выявили в Сыктывкаре, Печоре и Усинске.

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