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НовостиОбщество12 декабря 2022 9:09

Четверть миллиона получит Коми на выплаты медикам за раннее выявление рака

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми медикам, обнаружившим рак на ранней стадии, будут выплачивать дополнительные деньги. Соответствующее положение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В документе уточняется, что республика получит более 250 тысяч рублей из 53 млн, выделенных субъектам РФ.

— Специальные выплаты за выявленные на ранней стадии онкологические заболевания у пациентов медработники получают с 2020 года. В 2023 году эта практика продолжится: председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение распределении средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования. Коми из всей суммы получит более 258 тысяч рублей, — говорится на сайте федерального кабмина.

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