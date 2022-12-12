Владимир Уйба посетовал на незнание школьников гимна России и Коми

Фото: Мария Макарова.

В Коми получили паспорта школьникам из разных городов республики. Ученикам сыктывкарских, сосногорских, ухинских, койгородских, сыктывдинских и сысольских школ торжественно вручили в администрации региона.

Во время исполнения гимнов России и Коми глава республики был в недоумении, почему школьники молчат и не подпевают. По его словам, в других странах относятся с уважением к гимну и с радостью его поют. Владимир Уйба обратился к подросткам с просьбой взять у жителей других государств пример.

— Сейчас звучали гимны России и Республики Коми, и я не слышал за собой голосов. Вообще, если вы посмотрите, как исполняются гимны в других странах, то все с радостью поют свои гимны. Я считаю, что сегодня должна быть точка отсчета, когда вы должны переменить свое отношение к гимнам России и Республики Коми. Выучите, пожалуйста, гимны и пойте, радуйтесь гимну, прославляйте нашу великую Родину и нашу малую Родину. Не стесняйтесь, гимны надо петь, — цитирует руководителя региона БНК.

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