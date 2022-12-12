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НовостиОбщество12 декабря 2022 12:28

В Сыктывкаре появится новая парковка

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Сыктывкаре планируют построить новую перехватывающую парковку. Об этом сообщили в администрации столицы Коми.

Ожидается, что парковка появится на месте дома №65 по улице Советской. Ранее здесь находился ветхий деревянный дом, но это здание снесли. Теперь же на пустыре образовалась стихийная парковка. В администрации планируют облагородить это пространство. Такая мера позволит освободить от машин площадку перед зданием аэропорта. Там стабильно проходят рейды, в ходе которых эвакуируют транспорт. Однако, как передает «Комиинформ», все это не останавливает автовладельцев.

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