В Сыктывкаре появится новая парковка

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В Сыктывкаре планируют построить новую перехватывающую парковку. Об этом сообщили в администрации столицы Коми.

Ожидается, что парковка появится на месте дома №65 по улице Советской. Ранее здесь находился ветхий деревянный дом, но это здание снесли. Теперь же на пустыре образовалась стихийная парковка. В администрации планируют облагородить это пространство. Такая мера позволит освободить от машин площадку перед зданием аэропорта. Там стабильно проходят рейды, в ходе которых эвакуируют транспорт. Однако, как передает «Комиинформ», все это не останавливает автовладельцев.

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