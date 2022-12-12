В Коми за 11 месяцев 2022 года цены выросли на 10,2%

Фото: архив "КП"

В Коми индекс потребительских цен вырос на 10,2%. Такие данные за последние 11 месяцев 2022 года предоставил Комистат.

По данным ведомства, в ноябре на некоторые продовольственные товары — сыр, маргарин, гречку, консервированные овощи — снизились на 5-6%, однако в то же время огурцы подорожали на 21%, апельсины стали стоить на 15% дороже, а бананы на 8%.

— Среди других продовольственных товаров подорожали: колбасы вареные - на 5%; мясокопчености, креветки мороженые, рыба мороженая разделанная, торты - на 4%; говядина бескостная, сосиски, сардельки, икра лососевых рыб, кальмары мороженые, филе рыбное, масло подсолнечное и оливковое, творог, шоколад, кофе, чай зеленый, рис, пшено и макаронные изделия - на 1-3%. Индекс цен на продовольственные товары составил 99,7%, — говорится в исследовании.

А вот индекс цен на непродовольственные товары составил 99,8%, заключили в Комистате.

Из прочих наблюдаемых услуг подорожали: подписка на онлайн-видеосервисы - на 15%, пересылка простого письма внутри России - на 8%, проживание в хостеле - на 4%, мойка легкового автомобиля - на 2%.

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