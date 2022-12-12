В Коми обнаружен мертвым работник «Газпромтрансгаз Ухта»

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Работника Вуктыльского ЛПУМГ филиала ООО «Газпромтрансгаз Ухта» обнаружили мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 9 декабря на опорном пункте «Илыч». В 6.30 во время межсменного отдыха нашли мертвым обходчика линейного. В настоящее время ведется расследование трагедии. Этим занимается соответствующая комиссия.

Напомним, 11 декабря в Воркутинской шахте нашли тело погибшего 53-летнего работника «Северной алмазной компании». Его обнаружили в угольном бункере. По факту случившегося начали расследование.

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