Сыктывкарец восемь раз ударил ножом сожителя своей племянницы

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В Сыктывкаре 68-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в сентябре. Фигурант и сожитель его племянницы находились в квартире на улице Чкалова. В какой-то момент между ними возник конфликт. Злоумышленник схватил нож и как минимум восемь раз ударил мужчину. В конфликт вмешались другие люди и вызвали скорую. Пострадавшего увезли в больницу. Он получил тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направили в суд.

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