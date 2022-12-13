Прямая линия главы Коми состоится 14 декабря

Фото: пресс-служба главы Владимира Уйбы

Глава Коми Владимир Уйба проведет прямой эфир 14 декабря. По данным пресс-службы руководителя региона, линия начнется в 12:00.

Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале «Юрган», в соцсетях и на площадках региональных СМИ. Если у вас есть вопросы, то их можно задать на площадках сообществ Республики Коми, телеканала «Юрган» и ЦУР Республики Коми.

В настоящий момент ЦУР подготовил для Уйбы вопросы, которые чаще всего задают граждане через обращения в органы власти.

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