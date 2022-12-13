В 2023 году в Коми снова вырастет размер минимального взноса за капремонт

Фото: архив КП

В Коми в 2023 году намерены поднять размер минимального взноса за капитальный ремонт. Документ подготовлен и подписан заместителем председателя правительства республики Эльмирой Ахмеевой.

Так, в Сыктывкаре он составит минимум 13,80 руб., в Воркуте – 12,30 руб., в Ухте – 12,50 руб., в Усинске – 13,60 руб., в Печоре – 14,50 руб., в Вуктыле – 13,20 руб., в Сосногорске – 13,50 руб.,

Что касается районов, в Усть-Цилемском – 15 руб., в Ижемском – 14,80 руб., Усть-Куломском – 14,20 руб., Прилузском – 14 руб., в Сыктывдинском районе – 13,50 руб., Корткеросском, Сысольском и Койгородском – 13,20 руб., Троицко-Печорском – 13,10 руб., Княжпоготском – 13 руб., в Усть-Вымском – 12,50 руб. и, наконец, в Удорском – 12,70 руб.

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