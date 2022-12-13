Власти Сыктывкара признали опасной и срубили вековую ель

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Жители местечка Лесозавод сообщили, что возмущены фактом того, что во дворе одного из домов срубили вековую ель. По словам местных, дереву столько же лет, сколько и республике.

– Срубили вековую ель, которая никому не мешала, росла во дворе и радовала глаза жителей этого дома и соседних домов, – пожаловалась очевидица.

В «Жилкомсервисе», которое занималось вырубкой, пояснили, что дерево было переросшим и опасным для инженерной сети. После того, как ель срубили, ее установили в одном из новогодних городков Сыктывкара, передали в «БНК».

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