Коми урок этнографии в Сети претендует на приз «СМИротворца»

Фото: Финно-угорский культурный центр России

Онлайн-проект сыктывкарцев «Урок этнографии в Сети» претендует на приз зрительских симпатий ХIV Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец».

В шорт-лист номинации «Интернет» конкурса «СМИротворец» вошли выпуски «Вкусные истории», «Как осень обряжали» и «Игры и забавы» онлайн-проекта «Уроки этнографии в Сети» Финно-угорского культурного центра России.

Вы можете поддержать интересный проект, поддержав наших земляков по ССЫЛКЕ.

«Урок этнографии в Сети» - это цикл видеоуроков об истории, культуре и традициям финно-угорских и самодийских народов. В лёгком изложении, с красочными иллюстрациями ролики популярно рассказывают о жизни народов. Материалы будут интересны школьникам и взрослым, помогут педагогам, библиотекарям и культурным работникам дополнить тематические лекции и открытые уроки. Кстати, ведущие уроков - обычные сыкктывкарские школьники и студенты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Одесский соловей»: Римма Шилова из Коми угостила Андрея Малахова хариусом и провела конкурс песен в эфире

Жительница Нижнего Одеса в эфире телеканала «Россия-1» провела песенный конкурс (подробности)