Житель Коми ограбил женщину, отобрав у нее пакет и кошелек

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В Сосногорске местного жителя 1978 года рождения подозревают в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась женщина 1966 года рождения. Горожанка сообщила, что неизвестный отобрал у нее пакет с продуктами и кошелек с деньгами. Выяснилось, что женщина возвращалась из магазина. Подходя к дому, жительница Коми решила пропустить мужчину, который шел следом за ней. Однако тот внезапно вырвал из рук женщины пакет, в котором были продукты и кошелек с деньгами. После этого злоумышленник скрылся. Полицейские нашли подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

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