В ДТП с двумя автобусами в Коми пострадали три человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 12 декабря, в Печоре столкнулись два автобуса ПАЗ, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, инцидент произошел в шесть вечера. 60-летний мужчина ехал за рулем автобуса №1 по Печорскому проспекту. В районе дома №16 водитель выехал на встречную полосу. Там он врезался в автобус №105.

В результате ДТП пострадали три человека. Это два пассажира и 58-летний водитель второго ПАЗа. Все они получили легкие травмы. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

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