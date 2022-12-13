В Коми «Приора» сбила 21-летнюю девушку

Фото: Pixabay

В понедельник, 12 декабря, в Вуктыле «Лада Приора» сбила 21-летнюю девушку, которая перебегала дорогу. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 21.20. 47-летний мужчина ехал за рулем «Приоры» по улице Речной. Напротив дома №1 «Лада» сбила девушку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавшая получила ушиб ноги. Госпитализация ей не потребовалась. В отношении девушки составили определение по административному правонарушению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми 64-летний водитель ВАЗа сбил у школы пятилетнюю девочку (подробности)