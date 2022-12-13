Сыктывкарец получил восемь лет тюрьмы за убийство собутыльника

Фото: архив КП.

Сыктывкарский городской суд озвучил приговор в отношении сыктывкарца, который убил человека. Подробности сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Как говорится в сообщении ведомства, житель столицы Коми осужден к длительному сроку лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В апреле этого года фигурант, будучи пьяным в общежитии по улице Димитрова, начал избивать своего собутыльника, наносил удары кулаками и ногами по голове, после чего потерпевший потерял сознание, а после и скончался на месте, не приходя в сознание.

Сыктывкарец осужден на 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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