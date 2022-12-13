В Коми водитель без прав врезался в столб: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 12 декабря, в Койгородке водитель без прав врезался в столб, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в час ночи. 21-летний молодой человек без прав ехал за рулем Skoda по улице Набережной в сторону Вадорской. Около дома №1 водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала с дороги и врезалась в столб.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель получил перелом костей левого плеча, а 21-летний пассажир – рану лба. Оба обратились за медицинской помощью. Они не были пристегнуты. На водителя составлены определения по административным правонарушениям за вождение без прав, отсутствие ОСАГО, оставление места ДТП и непристегнутые ремни безопасности.

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