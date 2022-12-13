В Коми 382 тысячи человек сделали прививки от гриппа

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В Коми почти 382 тысячи человек сделали прививки от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Прививочная кампания в Коми завершилась. Вакцинацию прошли 381 946 человек. Это 47,5% населения Коми. Прививки сделали 280 560 взрослых и 101 386 детей. Вакцина защищает от гриппа людей всех возрастов. Препарат формирует высокий иммунитет против вирусов гриппа, которые, предположительно, будут циркулировать в этом сезоне.

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