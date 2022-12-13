Лыжник из Коми Илья Семиков завоевал серебро на Кубке России

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Лыжник из Коми Илья Семиков завоевал серебро на третьем этапе Кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

Соревнования проходят в Пермском крае. Во вторник, 13 декабря, спортсмены бежали гонку преследования на 15 километров классическим стилем. Первое место занял Александр Большунов. Семиков завоевал серебро. Он отстал от победителя примерно на минуту. Замкнул тройку лидеров Денис Спицов. Он проиграл лыжнику из Коми чуть больше секунды.

Третий этап Кубка России завершился. До конца года пройдут еще два соревновательных отрезка. Шестой этап стартует 12 января в Республике Коми на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной.

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