В Сыктывкаре Nissan сбил пешехода и скрылся

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 12 декабря, в Сыктывкаре водитель Nissan X-Trail сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 18:20. Nissan ехал по Гаражному проезду в сторону Октябрьского проспекта. В районе дома №27 иномарка сбила 29-летнего мужчину. Он переходил дорогу по линии тротуара.

В результате ДТП пострадавший получил ушиб левой стопы. Госпитализация ему не потребовалась. Что же касается автомобиля, тот он уехал с места происшествия. Кто именно был за рулем, пока остается неизвестным. Правоохранители ищут водителя. Очевидцев аварии просят звонить в дежурную часть по телефону: 28-28-03.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми «Приора» сбила 21-летнюю девушку (подробности)