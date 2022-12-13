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НовостиОбщество13 декабря 2022 12:54

Стоматология в Сыктывкаре будет работать круглосуточно в 2023 году

Источник:kp.ru
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Стоматология в Сыктывкаре в 2023 году будет работать круглосуточно. Хорошие новости сообщил и.о. министра здравоохранения региона Игорь Дягилев во время прямой линии на телеканале «Юрган».

По словам чиновника, проблема есть и её надо решать. Хотя по нормативным документам такая услуга не положена, поставлена задача в первой половине 2023 года организовать на базе Республиканской стоматологии круглосуточный приём пациентов.

— В Сыктывкаре точно, дальше будем смотреть по крупным городам, — заявил руководитель ведомства.

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