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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 12:56

В Сыктывкаре двое пьяных мужчин избили и ограбили женщину

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре двух жителей Коми признали виновными в разбое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Инцидент произошел 26 февраля на улице Коммунистической. Пьяные мужчины находились в арке между домами. В какой-то момент они напали на женщину и начали ее избивать. Далее злоумышленники отобрали у пострадавшей телефон, драгоценности и деньги. Сумма ущерба превысила 42 тысячи рублей.

Одного из нападавших посадили на пять лет и два месяца, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Второго злоумышленника приговорили к 4,5 года лишения свободы и штрафу в размере 20 тысяч рублей. Оба будут отбывать сроки в исправительной колонии строгого режима.

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