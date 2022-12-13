Юные сыктывкарцы загадали Деду Морозу 849 заветных желаний

Юный отправитель получает конфетку от волшебного помощника Деда Мороза. Фото: Нина ЮШКОВА

Сегодня, 13 декабря, на родину Дедушки Мороза в Великий Устюг отправилась первая бандероль с письмами наших юных жителей столицы Коми – это 849 писем деток с их самыми заветными пожеланиями, которыми они решили поделиться с главным зимним волшебником.

Загаданные пожелания в виде подарков будут ждать ребят под домашними елочками.

Те, кто ещё не успел отправить письмо, могут не расстраиваться. Почта Деда Мороза ещё вовсю работает и ждёт именно вас! Пишите письмо, приходите вместе с родителями и передавайте послание морозному помощнику в домик на Стефановской площади до 25 декабря с 12.00 до 19.00 часов.

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