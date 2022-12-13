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НовостиОбщество13 декабря 2022 14:05

Юные сыктывкарцы загадали Деду Морозу 849 заветных желаний

Первая партия писем детей из Коми уехала на родину главного новогоднего волшебника
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Юный отправитель получает конфетку от волшебного помощника Деда Мороза.

Юный отправитель получает конфетку от волшебного помощника Деда Мороза.

Фото: Нина ЮШКОВА

Сегодня, 13 декабря, на родину Дедушки Мороза в Великий Устюг отправилась первая бандероль с письмами наших юных жителей столицы Коми – это 849 писем деток с их самыми заветными пожеланиями, которыми они решили поделиться с главным зимним волшебником.

Загаданные пожелания в виде подарков будут ждать ребят под домашними елочками.

Те, кто ещё не успел отправить письмо, могут не расстраиваться. Почта Деда Мороза ещё вовсю работает и ждёт именно вас! Пишите письмо, приходите вместе с родителями и передавайте послание морозному помощнику в домик на Стефановской площади до 25 декабря с 12.00 до 19.00 часов.

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