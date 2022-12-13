Все школы Инты закрыли на карантин на неделю с 14 декабря

Фото: архив КП.

С 14 по 20 декабря 2022 года объявлен карантин в во всех общеобразовательных учреждениях и организациях дополнительного образования Инты. Об этом сообщил глава городского округа «Инта» – руководитель администрации Владимир Киселёв.

По словам руководителя муниципалитета, карантин введён во всех образовательных учреждениях города, а также в учреждениях допобразования. Ограничения не коснулись посёлка Абезь и села Петрунь.

Дополнительно сообщается, что введены ограничения массовых мероприятий с участием детей в учреждениях образования, культуры и спорта.

Напомним, сегодня все школы Воркуты отправились на карантин по ОРВИ и гриппу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все школы Воркуты с 13 декабря закрыли на карантин (подробности)