Власти Сыктывкара пообещали замерзающей семье починить дом до конца недели

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Пресс-служба администрации Сыктывкара сообщила, что в муниципалитете намерены до конца недели отремонтировать и утеплить ветхий цоколь дома. Решение принято после проверки прокуратуры, мэрии и жилинспекции.

Ремонт будет проведен в течение недели силами Эжвинского МУП «Жилкомхоз». Для того, чтобы не промерзали полы планируется провести работы над ветхим цоколем дома. Хозяйку жилья такое решение устроило.

История многодетной матери-одиночки Оксаны Коковиной, которая живет с детьми в аварийном доме и постоянно замерзает, стал известна на всю страну на днях. После публичной огласки в прокуратуре Коми приняли решение проверить помещение.

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