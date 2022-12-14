Жителя Коми осудили за насилие над 9-летней девочкой

Фото: архив КП

В Усть-Вымском районном суде признали виновным 32-летнего местного жителя за то, что он ограбил бывшую сожительницу и ударил ее 9-летнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

По предоставленным данным, все произошло 16 февраля 2022 года, когда фигурант уголовного дела в состоянии сильного алкогольного опьянения приехал в Микунь к своей бывшей девушке и ударил ее дочь, так как она начала ему препятствовать в ограблении.

Свою вину злоумышленник признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Очень страшно»: очевидцы рассказали о смертельной аварии на трассе в Коми (подробнее)