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НовостиОбщество14 декабря 2022 6:15

В Коми за вымогательство будут судить криминальный авторитет

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В отношении 47-летнего криминального авторитета из Усинска завершено уголовное дело о вымогательстве с применением насилия. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела на протяжении полугода вымогал у двух местных жителей деньги. У своего ровесника он требовал 60 тысяч рублей, а у 30-летней жертвы в общей сложности более 25 тысяч, применяя при этом насилие.

Свою вину обвиняемый не признал, отказавшись также и возмещать ущерб. Дело рассмотрят в Ухтинском городском суде Коми.

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