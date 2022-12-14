В Коми за вымогательство будут судить криминальный авторитет

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В отношении 47-летнего криминального авторитета из Усинска завершено уголовное дело о вымогательстве с применением насилия. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела на протяжении полугода вымогал у двух местных жителей деньги. У своего ровесника он требовал 60 тысяч рублей, а у 30-летней жертвы в общей сложности более 25 тысяч, применяя при этом насилие.

Свою вину обвиняемый не признал, отказавшись также и возмещать ущерб. Дело рассмотрят в Ухтинском городском суде Коми.

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