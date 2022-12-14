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НовостиОбщество14 декабря 2022 8:21

Большинство жителей Коми поддержало частичный запрет на шум в воскресенье

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Согласно результатам опроса, большинство жителей Коми поддержало частичный запрет на шум в воскресенье. Об этом сообщает Служба Коми строительного, жилищного и технического надзора.

В Коми хотят изменить закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми». В настоящее время идет общественное обсуждение поправок. Опрос завершится в четверг, 15 декабря. На данный момент 55% проголосовавших высказались за частичное ограничение на шумные строительные работы в воскресенье. Остальные 45% считают, что нужно ввести полный запрет на шум в воскресные дни. В общей сложности в опросе приняли участие 3146 жителей.

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