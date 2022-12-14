В Коми из-за подозрительного пакета было эвакуировано отделение банка

Фото: архив "КП"

В Ухте накануне, 13 декабря, было эвакуировано отделение банка по улице 30 лет Октября. В здании компании был обнаружен подозрительный пакет, который поднял по тревоге все экстренные службы города.

К счастью, никаких угроз для жизни людей не было. Во время осмотра помещения выяснилось, что пакет принадлежал одному из клиентов банка, который забыл свои документы, сообщает издание "Комиинформ".

Однако, как рассказали в пресс-службе МВД, по данному адресу никаких работ не велось.

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