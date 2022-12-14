В Коми из пожара спасли 54-летнего мужчину, еще девять человек эвакуировались самостоятельно

Фото: архив "КП"

В поселке Ярега произошел пожар в многоквартирном доме. Сообщение о возгорании спасателям поступило 13 декабря в половине двенадцатого дня.

По словам очевидцев, на улице Лермонтова горит жилой дом, а некоторым жильцам требуется помощь. Прибывшие на место ЧП пожарные выяснили, что из здания самостоятельно выбрались девять человек, а один из жильцов остался внутри.

- Звеном газодымозащитной службы из дома был спасен мужчина 1968 ода рождения. Возгорание было ликвидировано в 12:15. Пострадавших нет. В результате пожара повреждена комната на площади шести квадратных метров. Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, - пояснили в пресс-службе МЧС по Коми.

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