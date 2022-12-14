Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 декабря 2022 9:38

В Коми из пожара спасли 54-летнего мужчину, еще девять человек эвакуировались самостоятельно

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В поселке Ярега произошел пожар в многоквартирном доме. Сообщение о возгорании спасателям поступило 13 декабря в половине двенадцатого дня.

По словам очевидцев, на улице Лермонтова горит жилой дом, а некоторым жильцам требуется помощь. Прибывшие на место ЧП пожарные выяснили, что из здания самостоятельно выбрались девять человек, а один из жильцов остался внутри.

- Звеном газодымозащитной службы из дома был спасен мужчина 1968 ода рождения. Возгорание было ликвидировано в 12:15. Пострадавших нет. В результате пожара повреждена комната на площади шести квадратных метров. Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, - пояснили в пресс-службе МЧС по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Слой льда на окнах и шкафа»: замерзающих жителей Вуктыла показали на федеральном канале (подробности)