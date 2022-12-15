Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 5:15

Участнице шоу «Ты супер!» Марине Гаевой из Коми с ДЦП удалось собрать средства на реабилитацию

Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Уроженка Воркуты Марина Гаева с ДЦП, которая стала известна после участия в проекте «Ты супер!», смогла собрать с помощью неравнодушных 195 тысяч рублей на реабилитацию.

Марина боролась с ДЦП с раннего детства, но в этом году лишилась любимой бабушки и осталась с сестренкой на руках. На фоне этого ее состояние стало стремительно ухудшаться, в связи с чем она ранее просила о помощи.

Девочка принимала участие в федеральном проекте, став после этого подопечной благотворительного фонда, который ранее помогал ей оплатить курс реабилитации. В последний раз терапию она проходила в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Троицка-Печорска просят пожалеть забредшего медведя-шатуна (подробнее)