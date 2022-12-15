Участнице шоу «Ты супер!» Марине Гаевой из Коми с ДЦП удалось собрать средства на реабилитацию

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Уроженка Воркуты Марина Гаева с ДЦП, которая стала известна после участия в проекте «Ты супер!», смогла собрать с помощью неравнодушных 195 тысяч рублей на реабилитацию.

Марина боролась с ДЦП с раннего детства, но в этом году лишилась любимой бабушки и осталась с сестренкой на руках. На фоне этого ее состояние стало стремительно ухудшаться, в связи с чем она ранее просила о помощи.

Девочка принимала участие в федеральном проекте, став после этого подопечной благотворительного фонда, который ранее помогал ей оплатить курс реабилитации. В последний раз терапию она проходила в 2020 году.

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