Стала известна судьба студентов Печорского речного техникума

Фото: Печорское речное училище

Закрытие Печорского речного техникума прокомментировал глава республики Владимир Уйба. Во время прямой линии, которая прошла сегодня, 14 декабря, он объяснил, почему Коми не может повлиять на решение о прекращении работы учебного заведения. Все дело в том, что ссуз принадлежит Государственному университету морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и именно руководство вуза принимает окончательное решение.

– Закрытие Печорского речного училища это вопрос не в бровь, а в глаз, правда, в чужой. Дело в том, что ссуз – это филиал Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, чьим учредителем является Росморречьфлот. Регион повлиять на решение органа и университета не может, так как там свое понимание того, что экономически целесообразно. О проблеме мы узнали в ноябре, когда решение о закрытии ПРУ уже было принято. Его обосновывают оптимизацией, и менять не будут, – сказал Владимир Уйба.

Для курсантов же Печорского речного училища создадут два направления обучения в пределах Печоры, заключил руководитель региона.

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