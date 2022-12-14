В Коми будут судить приезжего наркокурьера

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В Коми жителя Волгограда 1996 года рождения обвиняют в покушении на незаконный сбыт синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как рассказали в ведомстве, злоумышленник работал оптовым наркокурьером интернет-магазина. Он привез наркотики на машине в Коми из Владимирской области. Злоумышленник оборудовал тайники для продажи запрещенных веществ. Фигуранта задержали в Москве в мае 2022 года. Правоохранители нашли три тайника и изъяли наркотики.
Злоумышленник признал свою вину. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
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