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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 11:55

В Коми будут судить приезжего наркокурьера

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми жителя Волгограда 1996 года рождения обвиняют в покушении на незаконный сбыт синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленник работал оптовым наркокурьером интернет-магазина. Он привез наркотики на машине в Коми из Владимирской области. Злоумышленник оборудовал тайники для продажи запрещенных веществ. Фигуранта задержали в Москве в мае 2022 года. Правоохранители нашли три тайника и изъяли наркотики.

Злоумышленник признал свою вину. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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