Сильный гололед ожидается в трех районах Коми

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В трех районах Коми сохраняется опасная погода из-за сильного гололеда. Об этом предупреждают региональные синоптики.

По их данным, 15-17 декабря в в Усинском, Усть-Цилемском и Усть-Вымском районах ожидается гололедно-изморозевое отложение от 38 мм до 55 мм. Местных жителей просят быть острожными на дорогах и улице.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

- в случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено;

- не открывайте свои морозильники или холодильники без необходимости: закрытый морозильник сохранит продукты замороженными в течение 24 - 36 часов.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101 или 112;

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.

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