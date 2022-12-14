В Коми глава села заставлял преступников бесплатно работать на своей земле

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Главу администрации Корткероса подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В августе-октябре фигурант не раз бесплатно привлекал к выполнению различных работ на своем участке людей, трудоустроенных для отбывания наказания в администрации. Речь идет о людях, которых за административные нарушения и уголовные преступления приговорили к обязательным и исправительным работам. Возбуждено уголовное дело.

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