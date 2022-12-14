Житель Коми заплатит 28 тысяч рублей за смерть соседского кота

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В Сыктывдинском районе с хозяина собак взыскали ущерб и компенсацию морального вреда за смерть соседского кота. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

В 2017 году женщина купила кота породы мейн-кун за 18 тысяч рублей. Спустя пять лет животное погибло, поскольку на него напали собаки без намордников, принадлежащие соседу. Женщина обратилась в суд. Она потребовала 18 тысяч рублей в качестве возмещения имущественного вреда и еще 100 тысяч – морального.

Хозяин собак свою вину отрицал. Дело в том, что на видео с камер запечатлена игра собак с котом, а момента гибели мейн-куна на записи нет.

Суд установил, что кот не покидал территорию участка хозяйки. Туда пришли собаки, которых владелец в тот момент не контролировал. Поэтому с него взыскали ущерб в размере 18 тысяч рублей и компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

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