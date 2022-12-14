В Коми отказались от проведения корпоративов

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В Коми отменены корпоративы. Об этом во время прямой линии заявил глава республики Владимир Уйба.

По его словам, в этом году республика отказалась не только от празднования Нового года в кругу коллег, но и праздничного салюта и пышных торжеств. Весь упор будут сделан на детей.

– Дети – основное направление в этом году. Постараемся донести до каждого ребенка частичку новогоднего праздника. Подарки для детей должны быть такими, чтобы у ребенка дух захватывало, – заявил Уйба.

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