В селе Коми волки за месяц загрызли 15 собак

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Каждая собака, попавшая в зубы хищнику, - это итог безалаберного поведения ее хозяина. Такое мнение высказали 14 декабря участники заседания по теме «Профилактика выходов диких животных на территории населенных пунктов» в Общественной палате Коми.

Например, в сельском поселении Носим в Усть-Куломском районе серые хищники уничтожили 15 хозяйских собак.

По сообщению сотрудника отдела ГО и ЧС муниципалитета Николая Шахова, местная администрация организовала патрулирование местности, сейчас волки ушли.

Дополнительно сообщается, что в этом году в Усть-Куломе добыли трёх хищников в Скородуме, Пожегдине и Канаве. Охотники, отстрелившие серых, помимо республиканской выплаты в размере 20 тысяч рублей, получат муниципальную надбавку – 10 тысяч рублей.

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