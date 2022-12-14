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НовостиОбщество14 декабря 2022 15:01

Уйба рассказал, как в Коми решили вопрос с просроченными рецептами

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Глава Коми Владимир Уйба рассказал, как в республике удалось решить вопрос с просроченными рецептами. Об этом шла речь на прямой линии руководителя региона.

По его словам, в конце 2021 года в Коми насчитывалось 30 тысяч отсроченных рецептов. К сегодняшнему дню это количество снизилось до 114. Уйба уточнил, что сейчас речь идет дефектуре – то есть, этих препаратов и их аналогов нет в России. Проблему удалось решить, когда в Коми начал работать единый поставщик – ГУП «Государственные аптеки РК». Уйба пояснил, что республика переняла опыт Санкт-Петербурга.

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