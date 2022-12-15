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НовостиОбщество15 декабря 2022 7:15

В Коми выпустили музыкальный альбом современных исполнителей на национальном языке

Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Фото: Союз коми молодёжи «МИ»

Фото: Союз коми молодёжи «МИ»

Союз коми молодёжи «МИ» и Центр коми культуры поделились бомбезной новостью!

На радость комиговорящей аудитории увидел свет альбом «Коми Сьыланкывъяс» – это десять новых песен на национальном языке.

В альбоме прозвучат песни в исполнении популярных среди коми молодёжи исполнителей: Дмитрий Филиппов, Алексей Исаков, Виктор Уляшев, Войвыв Ру, Валерия Филиппова, Александра Ногиева, Светлана Гнетова, Николай Родионов, Руслан Ануфриев.

Плейлист сопровождает очень красивая обложка, на которой изображена девушка, стоящая посреди тундры в красивом красном платье и смотрит вдаль.

Насладитесь музыкой вместе с нами!

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