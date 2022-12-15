В Печорском районе Коми школы закрыли на семидневный карантин

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С 15 декабря в Печорском районе Коми объявлен карантин. Такое решение принял местный оперштаб.

Так, школы Кожвы и Изъяю уйдут на незапланированные каникулы уже сегодня, 15 декабря, а городские школы - с 19 по 25 декабря - из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Примечательно, что детские сады будут работать в штатном режиме.

Предложение о введении мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки внесла главный государственный врач по Печоре, Печорскому, Ижемскому, Усть-Цилемскому районам Юлия Терехова. По ее данным, за период с 5 по 11 декабря в Печоре за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 1009 человек, в том числе 908 детей, из них 484 школьника. Темп прироста заболевших, по отношению к аналогичному периоду, составил 47,3%.

Окончательное решение будет принято по итогам мониторинга заболеваемости 16 декабря, говорится в пресс-релизе администрации Печорского района.

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