Родителей Коми предупредили об ответственности за здоровье детей во время карантина

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В Коми один район за другим объявляет о карантине, который введен в образовательных учреждениях. Школьников отправляют на незапланированные каникулы из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом.

По словам главного эпидемиолога Минздрава республики Натальи Овчинниковой, ответственность за здоровье детей во время карантина несут их родители. Специалист напомнил, что ограничительные меры вводятся для разобщения учеников, а не для «тусовок».

— Я хочу сказать, что у школьников есть родители. Естественно, родители должны быть благоразумными и должны понимать, для чего вводится карантин. А карантин вводится для разобщения. Соответственно, ответственность в отношении того, что эти дети где-то тусуются, прежде всего на родителях, а не на медицинской службе и не на Роспотребнадзоре, — цитирует БНК Нину Овчинникову.

Добавим, что в Коми эпидпорог превышен в регионе в два раза. С 5 по 11 декабря за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 15990 человек, в том числе детей – 9011. Среди заболевших – 56,4% составляют дети в возрасте до 14 лет, 43,6% – взрослое население. Прирост больных на последней неделе в полтора раза превысил показатели предыдущего периода.

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