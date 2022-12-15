В Сыктывкаре Mazda сбила человека и врезалась в Fiat

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре Mazda сбила мужчину 1990 года рождения и врезалась в Fiat Albea. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 7.15. Молодой человек 1995 года рождения ехал за рулем Mazda 3 по улице 2-ая Промышленная в сторону Верхнего Чова. На втором километре водитель начал обгонять машину. Он выехал на встречную полосу, но не справился с управлением. Из-за этого иномарка сбила пешехода, который шел по обочине. После этого Mazda врезалась в обгоняемый Fiat.

В результате ДТП пострадал пешеход. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также закрытый перелом плеча. Пострадавшего увезли в больницу.

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