В Коми израненный и окровавленный мужчина еле спасся от убийцы

Фото: архив "КП"

В Коми огласили приговор 62-летнему жителю Сыктывдинского района, обвиняемого в покушении на убийство. Мужчина намеревался жестоко расправиться со своим 51-летним обидчиком.

Все произошло в сентябре этого года в садоводческом комплексе «Мырты-ю». Между пьяными сельчанам произошла ссора, в ходе которой 62-летний мужчина схватился за нож и вонзил его несколько раз в шею и туловище пострадавшего, который чудом остался жив.

- В ходе ссоры фигурант нанес пострадавшему несколько ножевых ранений в область шеи и туловища. Раненый смог добежать до соседей, которые вызвали скорую помощь и полицию. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив, - рассказали в СУ СК России по Коми.

Приговором Сыктывдинского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, заключили в ведомстве.

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