Около 50 домов Сыктывкара остались без горячей воды и тепла

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре временно ограничат подачу горячей воды и тепла в дома. Об этом сообщает пресс-службе регионального филиала «Т Плюс».

В компании уточнили, что по улице Старовского, 15 на теплопроводе ведутся работы. Специалисты восстанавливают герметичность трубы.

В компании заявили, что ограничение продлится до 16 часов и затронет следующие дома:

- ул. Катаева, 11а, 17а, 19а, 21а, 23, 25а, 27А, 33а, 35, 35а, 35/3, 37, 37а, 37/1, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51;

- ул. Маегова, 45, 47, 50, 52;

- ул. Морозова, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 39, 41, 43, 43/1;

- Парковый проезд 2а, 4а;

- ул. Старовского ,22, 22/1, 24, 26/1, 55.

Компания приносит извинения за неудобства.

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