В Ухте полицейские открыли огонь по пытавшемуся скрыться от них 45-летнему мужчине

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В Ухте погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, от инспекторов ДПС попытался скрыться мужчина на УАЗе. На просьбу остановиться ухинец никак не реагировал и полицейским пришлось пойти на крайние меры.

- Водитель не реагировал на законные требования полицейских и, нарушая ПДД РФ, выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения, проезжал на запрещающий сигнал светофора. В ходе преследования водитель покинул черту города и продолжил движение в направлении Сосногорска. Госавтоинспекторы применили огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. Стражи порядка произвели один предупредительный выстрел и семь выстрелов по колесам автомашины, - уточнили в МВД.

Нарушителем оказался 45-летний мужчина, у которого имелись признаки опьянения. Выяснилось, что нарушитель не имеет права управления транспортным средством и ранее пять раз привлекался к уголовной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии. В 2010 году был осужден по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека».

- В отношении задержанного составлено восемь административных материалов, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Возбуждено уголовное дело, - заключили в ведомстве.