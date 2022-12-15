В Коми заключенному добавили срок за экстремизм

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В Коми заключенного признали виновным в участии в деятельности запрещенной организации, признанной экстремистской. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Мужчина сидел в ухтинской ИК №24 за незаконный оборот наркотиков. Он был активным членом движения «Арестантский уклад един», признанного экстремистской организацией в России. Осужденный пропагандировал криминальную идеологию. Таким образом он хотел дестабилизировать обстановку в исправительной колонии.

Суд добавил мужчине еще два года лишения свободы. В общей сложности он проведет за решеткой 6,5 года. Заключенный будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

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