Сыктывкарец обокрал трех студентов и устроил дебош в больнице

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В Сыктывкаре мужчина 1977 года рождения обокрал трех студентов техникума и устроил дебош в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился представитель техникума. Он сообщил, что после урока физкультуры у трех студентов из сумок и рюкзаков пропали телефоны и беспроводные наушники. Сумма причиненного ущерба составила более 30 тысяч рублей. Оказалось, что во время урока в раздевалку заходил посторонний мужчина. Посетитель хотел узнать условия поступления в техникум для своего племянника. Поэтому охранник пропустила его в здание.

Через некоторое время в полиции поступил вызов из Эжвинской больницы. Там один из пациентов устроил скандал. Дебошира доставили в дежурную часть. Оказалось, что это именно он обокрал студентов.

Злоумышленник хотел продать похищенную технику, чтобы потом купить спиртное. Однако в ломбардах краденое не приняли. Дело в том, что у подозреваемого не было документов и зарядных устройств. Пьяный мужчина спрятал телефоны, но забыл, куда именно. Возбуждено уголовное.

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